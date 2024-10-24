Kuşadası'nda Miniklerden İlk Mezuniyet Töreni

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi tarafından kente kazandırılan Anne Baba Çocuk Merkezi'nde minikler ilk mezuniyet sevincini yaşadı. 19'uncu dönem okul öncesi eğitimine katılan çocuklar, 29 Ekim temalı etkinlikte üzerinde Atatürk resmi bulunan çeşitli el işleri yaptı.

Anne Baba Çocuk Merkezi'nde gerçekleşen bir aylık okul öncesi eğitimi tamamlayan minikler için düzenlenen törene, Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsnü Yalçın ile çocuklar ve aileleri katıldı.

Kep takıp cübbe giyen minik öğrenciler, katılım sertifikalarını aldı. Törenin ardından düzenlenen 29 Ekim temalı etkinliğe katılan çocuklar, üzerinde Atatürk resmi bulunan çeşitli el işleri yaptılar.

Anne Baba Çocuk Merkezi'nin düzenlediği eğitim ve etkinliklerden çok memnun olduklarını belirten ebeveynler, Kuşadası Belediyesi'ne ve Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.