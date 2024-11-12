Kuşadası'nda Öğrenciler Kütüphane ve Kitap Kafe'ye Akın Ediyor

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi tarafından Cafer Kotan Yaşam Parkı'nda bulunan Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisleri'nde hizmete açılan Kütüphane ve Kitap Kafe'ye ara tatildeki öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Bünyesinde 5 binin üzerinde kitap barındıran merkezde öğrenciler, ders çalışma ve araştırma yapma imkanı buluyor.

Kent sakinlerine kitap okuma ve gerekli materyallere ulaşma imkanı sağlamak amacıyla 2023 yılının Şubat ayında açılan Kütüphane ve Kitap Kafe, ara tatilde öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Üyelerine ödünç kitap alma olanağı sağlayan Kütüphane ve Kitap Kafe, ayrıca ücretsiz internet erişimli bilgisayarlar üzerinden araştırma yapma imkanı da sağlıyor.

Yetişkinlerin de kullanımına açık olan Kütüphane ve Kitap Kafe, hafta içi 08.30 ile 18.00, cumartesi günleri ise 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.