Kuşadası'nda Öğrencilere Girişimcilik Semineri - Son Dakika
Kuşadası'nda Öğrencilere Girişimcilik Semineri

16.04.2026 17:19  Güncelleme: 18:41
Kuşadası'nda ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerde sosyal projeler ve girişimcilik konuları ele alındı. Öğrencilere fikirlerini hayata geçirebilmeleri için yöntemler ve adımlar hakkında bilgiler verildi.

(AYDIN)- Kuşadası'nda ortaokul ve lise öğrencileri, sosyal projelerin ve girişimcilik konularının ele alındığı seminerde bir araya geldi. Programda öğrencilere, fikirlerini hayata geçirebilmeleri için izleyebilecekleri yöntemler ve girişimcilik yolculuğunda atabilecekleri adımlar hakkında bilgiler verildi.

İstek Okulları Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Proje Yöneticisi Burcu Kanbal ile Habitat Derneği İstasyon Kuşadası Sorumlusu Fatih Can Yaman konuşmacı olarak katıldı. Program kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Kanbal ve Yaman, sosyal girişimcilik kavramını ve proje geliştirme süreçlerini anlattı. Seminerde, toplumsal sorunlara çözüm üretmeyi hedefleyen sosyal projelerin önemi üzerinde duruldu.

İstasyon Kuşadası hakkında bilgi verildi

Katılımcılara fikirlerini hayata geçirebilmeleri için izleyebilecekleri yöntemler ve girişimcilik yolculuğunda atabilecekleri adımlar hakkında bilgiler verildi. Programda ayrıca İstasyon Kuşadası hakkında da bilgi paylaşıldı. Kuşadası Belediyesi tarafından gençlerin eğitim, girişimcilik ve proje üretme süreçlerine destek olmak amacıyla hayata geçirilen projenin, Belediye Başkanı Ömer Günel'in kente kazandırdığı vizyon projelerden biri olduğu ifade edildi. Seminerin sonunda Ortaokul Müdürü Seran Dumlu, katkılarından dolayı Burcu Kanbal ve Fatih Can Yaman'a çiçek takdim etti.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Öğrencilere Girişimcilik Semineri - Son Dakika

SON DAKİKA: Kuşadası'nda Öğrencilere Girişimcilik Semineri - Son Dakika
