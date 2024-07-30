Kuşadası'nda öğrencilere şiir atölyesi düzenlendi

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) iş birliğinde hizmet veren Sevil-Yaşar Altaş Eğitim ve Kültür Merkezi (SEYAKMER) Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi'nde, öğrenciler için şiir atölyesi etkinliği düzenlendi.

Kuşadası Belediyesi, yaz tatilinde öğrencilerin verimli vakit geçirmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ve KEGEV iş birliğinde, açıldığından beri öğrencilere destek olmayı hedefleyen SEYAKMER, son olarak şiir atölyesi etkinliğine ev sahipliği yaptı. İki bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde çocuklara Drama ve Diksiyon Eğitmeni Serkan Kılıç tarafından Orhan Veli, Cahit Sıtkı Tarancı, Nazım Hikmet, Akgün Akova ve Aziz Nesin'in eserleri hakkında bilgi verildi ve seçilen şiirler okundu.

Atölyenin son bölümündeyse çocukların hayal dünyalarının gelişmesi için bazı şiirlerde anlatılmaya çalışılan duygular resmedildi. Ardından öğrenciler şairlerin yarım kalmış şiirlerini tamamlamaya çalıştı. Çocukların kelimelerle duygularını dile getirme becerilerini geliştirmelerine de önemli bir katkı sunan etkinlikte ayrıca eserlerde yer alan yazımı ve telaffuzu zor olan sözcükler seçilerek çeşitli pratikler yapıldı.