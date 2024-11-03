Kuşadası'nda Olimpik Değerler Eğitimi Projesi Kapsamında Spor Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Kuşadası'nda Olimpik Değerler Eğitimi Projesi Kapsamında Spor Şenliği Düzenlendi

Kuşadası Belediyesi'nin düzenlediği 'Olimpik Değerler Eğitimi' projesi kapsamında, çocuklara spor sevgisini aşılamak amacıyla bir spor şenliği gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar, olimpik spor dallarını deneyimleyerek eğlenceli vakit geçirdi.

03.11.2024 10:26  Güncelleme: 11:39
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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi tarafından çocuklara spor sevgisini erken yaşta aşılamak amacıyla "Olimpik Değerler Eğitimi" projesi kapsamında spor şenliği düzenlendi. Ebeveynleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklar, olimpik spor dallarını deneyimleyerek eğlenceli vakit geçirdi.

Kuşadası Belediyesi tarafından çocuklara spor sevgisini erken yaşta aşılamak amacıyla "Olimpik Değerler Eğitimi" projesi kapsamında spor şenliği düzenlendi. Ada Kültür Merkezi'nde Habitat Derneği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Visa Türkiye iş birliğinde düzenlenen spor şenliğine çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Şenliğe aileleriyle birlikte katılan çocuklar, olimpik yaz spor dalları olan boks, basketbol, voleybol, badminton, atletizm ve futbol istasyonlarında gönüllü antrenörler eşliğinde hem spor yaptı hem de eğlendi. Şenlik için özel olarak hazırlanan Ada Kültür Merkezi'ndeki istasyonlarda spor yapma şansı bulan çocuklar keyifli bir gün geçirdi.

Şenliğe, Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sarıdedeoğlu, Habitat Derneği İcra Kurulu Üyesi Buğra Avcı, Visa Türkiye KSS Kıdemli Müdürü Didem Karabudak ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Sektör Ortaklıkları Portföy Yöneticisi Hansın Doğan da katılarak çocukların coşkusuna ve heyecanına ortak oldu. Etkinlik boyunca Kuşadası Belediyesi İkram Aracı'ndan çocuklara ücretsiz olarak kek ve meyve suyu ikramı yapıldı.

Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sarıdedeoğlu, çocukları olimpik spor branşlarıyla tanıştırdıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Belediye Başkanımız Ömer Günel, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın spor yaparak büyümelerine çok önem veriyor. Bu amaçla kentimizde hem kış hem de yaz dönemlerinde ücretsiz spor okulları kursları açıyoruz. Ayrıca yine çocuklarımıza spor sevgisi aşılamak amacıyla da bu tür etkinlikler düzenliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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