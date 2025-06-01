Kuşadası'nda Otizm Farkındalık Kampı Düzenlendi

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından otizmli bireyler ve aileleri için Kuşadası Otizm Derneği ve Kuşadası Güvercinada Rotary Kulübü'nün iş birliğinde, Ada Camping'de farkındalık kampı düzenlendi. İki gün süren kampta, otizmli bireylerin tedavisinde önemli rol oynayan atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Ada Camping'de Kuşadası Otizm Derneği ve Kuşadası Güvercinada Rotary Kulübü'nün iş birliğinde otizmli bireyler ve aileleri için kamp düzenlendi. Kampta, otizmli bireylerin eğlenerek öğrenmesi amacıyla uzman eğitmenler ve psikologlar eşliğinde çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirildi. İki gün süren kampta, ebeveynler de VIP çadırlarda ağırlanarak kendilerine zaman ayırma fırsatı buldu.

Kuşadası Otizm Derneği Başkanı İbrahim Durak, "Otizmli bireyler ve ailelerini kaynaştırmak için Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl dördüncü kez kamp düzenledik. Etkinliğimizde annelerin ve babaların da çocuklarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirip, stres atmalarını amaçladık. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'e bize verdiği destekten ötürü çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.