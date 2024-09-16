Kuşadası'nda Parklar ve Yeşil Alanlar Dezenfekte Ediliyor

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, parklar, yeşil alanlar ve meydanlarda detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yeni haftaya Türkmen ve İkiçeşmelik mahallelerinde bulunan parkları temiz hale getirmek için başlayan ekipler, oyun ve oturma grupları ile spor alanlarını çevreye zarar vermeyen deterjanlar kullanarak dezenfekte etti. Park ve yeşil alanları temizleyen ekipler, yer altı ve yer üstü çöp konteynerlerini de köpüklü suyla yıkayarak kokudan arındırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri detaylı temizlik mesaisine belirlenen program dahilinde devam edecek.