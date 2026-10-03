Kuşadası'nda sarı yaz doluluğu yüzde 70'i aştı, TÜROFED 2 milyon turist hedefliyor - Son Dakika
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Kuşadası'nda sarı yaz doluluğu yüzde 70'i aştı, TÜROFED 2 milyon turist hedefliyor

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Kuşadası'nda ekimde yabancı turist ilgisiyle otel doluluğu yüzde 70'in üzerine çıktı. TÜROFED Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, Kuşadası ve Didim'de yıl sonuna kadar kruvaziyer dahil yaklaşık 2 milyon turist ağırlamayı hedeflediklerini belirtti.

AYDIN"ın turizmdeki lokomotif ilçesi Kuşadası, 'sarı yaz' olarak adlandırılan ekim ayında, otellerdeki doluluk oranı yüzde 70'in üzerine ulaştı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, "Genel olarak baktığımızda Kuşadası ve Didim olarak iyi bir sezon geçiriyoruz" dedi.

Kuşadası'nda yoğun geçen yaz sezonu yerini 'sarı yaz' dönemine bıraktı. Sıcak ve güneşli havanın etkisini sürdürdüğü kentte, okulların açılmasıyla birlikte yerli turist hareketliliği azalırken ilçeye daha çok yabancı turist gelmeye başladı. Ekim ayında gelen yabancı turistlerle otellerdeki doluluk oranı da yüzde 70'lerin üzerine çıktı. Daha çok 40-50 yaş arası yabancı turistlerin yoğun olduğu 'sarı yaz' döneminde, Kuşadası'nın en çok tercih edilen plajları Kadınlar Denizi ve Marina plajı oldu.

'İYİ BİR TURİZM SEZONU GEÇİRDİK'

Kuşadası ve Didim'de hem yüksek sezonda hem de eylül ve ekim aylarında bereketli bir turizm sezonu geçirdiklerini belirten TÜROFED Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, "İsrail ve İran arasında yaşanan savaş nedeniyle nisan, mayıs ve haziran aylarında rezervasyonlarda durgunluk yaşamıştık. Ama temmuz, ağustos ve eylül döneminde Kuşadası ve Didim'deki otellerimizde doluluk oranı yüzde 95'lere kadar çıktı. 'Sarı yaz' olarak adlandırdığımız ekim ayında da şu an yüzde 70'in üzerinde olan bir rakam yakaladık. Bu dönemde en çok Alman, İngiliz ve Polonyalı turisti ağırlıyoruz. Sezon ortalamasına baktığımızda da iyi bir turizm sezonu geçirdiğimizi söyleyebiliriz" dedi.

'YIL SONUNA KADAR HEDEFİMİZ 2 MİLYON TURİST'

Kuşadası ve Didim'de yıl sonuna kadar kruvaziyer turizmiyle birlikte yaklaşık 2 milyon turisti ağırlamayı hedeflediklerini söyleyen TÜROFED Başkan Yardımcısı Özden, "Kuşadası'na özellikle kruvaziyer turizmiyle gelen turist sayısı her yıl artıyor. Bu sene de feribot yolcularıyla birlikte Kuşadası'nı denizden yaklaşık 1 milyon 200 bin turistin ziyaret etmesini bekliyoruz. Ayrıca İngiltere'den ve Almanya'dan ekim ayının sonuna kadar uçuşlar devam ettiği için otellerimiz rezervasyon talebi almaya devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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