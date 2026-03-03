Kuşadası Belediyesi'nden Hayvanseverlere "Kısırlaştırma" Çağrısı: "Ücretsiz Olarak Bu Hizmetimizden Faydalanabilirler"

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Erdinç Toy, kontrolsüz üremenin önüne geçmek ve hastalık riskini azaltılmak için sokak kedilerinin kısırlaştırılması gerektiğine dikkati çekerek, hayvanseverlere çağrı yaptı. Toy, "Kısırlaştırma işleminin kedilerin sağlığı üzerinde hiçbir olumsuz etkisi yok. Kedi Kısırlaştırma Merkezleri'ne gelip, ücretsiz olarak bu hizmetimizden faydalanabilirler" dedi.

Kuşadası Belediyesi, 2026 yılında da Veteriner İşleri Müdürlüğü aracılığıyla sahipsiz can dostlar için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, kente kazandırılan iki kedi kısırlaştırma merkezi ve hayvan ambulansı olan "Haybulans" araçları aracılığıyla patili can dostların sağlıklı bir yaşam sürmesi için birçok hizmeti ücretsiz olarak sağlıyor.

Veteriner İşleri Müdürü Erdinç Toy, mart ayının gelmesiyle birlikte sokak kedilerinde popülasyon artışı yaşanmaya başladığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Öncelikle, kontrolsüz üremenin önüne geçmek ve hastalık riskinin azaltılması için sokak kedilerinin mutlaka kısırlaştırılması gerekiyor. Çünkü sokaktaki kediler, insanların yardımı olmadan çok kaliteli bir yaşam süremiyor. Dişi kediler 6 ay, erkek kediler de 1 yaşını geçtiklerinde kısırlaştırılabilirler. Kısırlaştırma işleminin kedilerin sağlığı üzerinde de hiçbir olumsuz etkisi yok. Sokakta sahipsiz kedileri besleyen hayvanseverler, kent merkezi ile Davutlar Mahallesi'nde bulunan Kedi Kısırlaştırma Merkezleri'ne gelip, ücretsiz olarak bu hizmetimizden faydalanabilirler. Böylece patili dostlarımızın yaşam kalitesini daha da artırabiliriz. "