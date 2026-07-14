Kuşadası Belediyesi, Su Kanallarında Bakım ve Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, Bayraklıdede Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerindeki su kanalında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında tıkanan giderler açılarak kanal yıkandı ve su akışı yeniden sağlandı.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bayraklıdede Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerindeki su kanalında kapsamlı bir temizlik çalışması yürüttü. İş makineleriyle gerçekleştirilen çalışmalarda, zamanla biriken çamur, taş ve çeşitli atıklar nedeniyle tıkanan giderler kepçe yardımıyla temizlenerek su kanalının sağlıklı şekilde çalışması sağlandı.

Giderlerin açılmasının ardından ekipler tarafından kanal boyunca yıkama çalışması yapılarak temizlik tamamlandı. Böylece su akışı yeniden sağlanırken, özellikle yağışlı dönemlerde oluşabilecek su birikintileri ve taşkın riskinin azaltılması hedeflendi.

Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel döneminde benimsediği planlı ve sürdürülebilir hizmet anlayışı doğrultusunda, kentin farklı noktalarında altyapı, çevre temizliği ve bakım çalışmalarını program dahilinde sürdürmeye devam edecek.