Kuşadası'nda Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası'nda Suç Örgütüne Operasyon

Kuşadası\'nda Suç Örgütüne Operasyon
17.07.2026 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda iki kişi yakalanıp tutuklandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, merkezi İstanbul'da olan organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşadası'nda İstanbul merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yurt dışına kaçmak amacıyla Kuşadası'na geldikleri belirlenen H.Ö (26) ve M.T (18), İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki bir evde önceki gün yakalandı. Adreste narkotik köpeği ile yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 cep telefonu, 1 bilgisayar, 7 tabanca fişeği ile 28 içi boşaltılmış sentetik hap ele geçirildi. 47 ayrı dosyadan suç kaydı olan ve hakkında 10 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan H.Ö. ile 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T, dün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Operasyon, İstanbul, Kuşadası, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin İran’da çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı sonrası 211 hasta tahliye edildi ABD'nin İran'da çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı sonrası 211 hasta tahliye edildi
Esenyurt’ta otizmli Toprak oyun alanına alınmadı, annesi tartaklandı Esenyurt'ta otizmli Toprak oyun alanına alınmadı, annesi tartaklandı
Bebek arabasında 1 kilo metamfetaminle yakalanan karı-koca tutuklandı Bebek arabasında 1 kilo metamfetaminle yakalanan karı-koca tutuklandı
Hastaneye sevk edilen hamile kadın ambulansta doğum yaptı Hastaneye sevk edilen hamile kadın ambulansta doğum yaptı
Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren sanığa 18 yıl hapis Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren sanığa 18 yıl hapis
Bağcılar’da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı Bağcılar'da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı

14:58
Seda Sayan’ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı
Seda Sayan'ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı
14:30
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı
13:54
Olcay Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
13:48
Nasuh Mahruki tutuklandı
Nasuh Mahruki tutuklandı
13:33
İşte Oğuzhan Uğur’a yöneltilen suçlamalar
İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamalar
12:44
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’un polislerle ilk karşılaştığı an
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un polislerle ilk karşılaştığı an
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 15:01:57. #7.13#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.