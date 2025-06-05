Kuşadası'nda Takas Dükkanı Etkinliği Büyük İlgi Gördü

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi'nin Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında "Kullanmadığın eşyalara ikinci bir şans ver" sloganıyla düzenlediği Takas Dükkanı büyük ilgi gördü.

Kuşadası Belediyesi'nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda "Kullanmadığın eşyalara ikinci bir şans ver" sloganıyla düzenlediği Takas Dükkanı yoğun ilgi gördü. Kent sakinlerine artık kullanmadıkları eşyalarını getirerek ihtiyaçları olan başka bir eşya ile takas etme olanağı tanıyan etkinlik, yeniden kullanım alışkanlığını geliştirerek sürdürülebilirlik ilkesine dikkat çekti.

Kullanılmayan eşyalar takas edildi

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında sabah saatlerinde İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda kurulan stantlar ilgiyle karşılandı. Çevre ve doğa koruma bilinci oluşturma, bilinçli tüketim ve yeniden kullanım alışkanlığı geliştirme hedefleri doğrultusunda, sürdürülebilirlik vurgusu ile gerçekleşen Takas Dükkanı etkinliğiyle kent sakinleri getirdiği kıyafet, oyuncak, kitap, ayakkabı, küçük ev aletleri gibi kullanılabilir durumda olan eşyalarını ihtiyaç duydukları başka eşyalarla değiştirdi.

Atık azaltmaya katkı

Temizlik İşleri Müdürü Hakan Bayrak, takas etkinliğinin hem atık azaltmaya hem de ihtiyaç sahiplerine katkı sağladığını belirterek, etkinliğe gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Benzer etkinliklerin süreceğini ifade eden Temizlik İşleri Müdürü Hakan Bayrak, çevreyi ve doğayı korumanın ortak sorumluluk bilinci ile mümkün olduğunun altını çizdi.