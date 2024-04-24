Kuşadası'nda turizm sezonu öncesi trafik tedbirleri alınıyor

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(AYDIN)- Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik tarafından İlçe Danışma Kurulu toplantısı düzenlendi. Kuşadası Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte kent merkezindeki trafiği rahatlatmaya yönelik alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

İlçe Danışma Kurulu Toplantısı, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik başkanlığında yapıldı. Toplantıya, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in yanı sıra kentte görev yapan idari ve mülkü amirler ile meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantının ilk bölümünde, turizm sezonunun başlaması nedeniyle kent trafiğini rahatlatmaya yönelik alınacak tedbirler konuşuldu. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, turist taşıyan otobüslerin yolcu indirmek amacıyla kent merkezine girmesinin trafik akışında aksamalara neden olduğu konusunda fikir birliğine varıldı.

Toplantının son bölümünde, Kaymakam İbrahim Keklik tarafından kasksız motosiklet kullanan sürücülere yönelik yapılan denetimlerin artırılması için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildi. Kent merkezi trafiğini rahatlatmak amacıyla da Kuşadası Limanı'nın girişinin bulunduğu bölgeye yolcu indirme ve bindirme ceplerinin yapılması, limandan çıkacak otobüslerin Güvercinada Caddesi üzerinden Kadınlar Denizi istikametine yönlendirilmesi ve Kuştur Plajı'nın yer aldığı alandaki kaldırımlara, araçların park etmesini önlemek için mantar bariyerler konulması kararlaştırıldı.