Kuşadası'nda Ücretsiz Satranç Kursu Başladı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Ücretsiz Satranç Kursu Başladı

Kuşadası Belediyesi, çocukların çok yönlü düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla Güzelçamlı Mahallesi'nde ücretsiz satranç kursu düzenliyor. 9-13 yaş arasındaki çocukların katılabileceği kurs, sosyal etkinliklere erişimi artırmayı hedefliyor.

26.02.2025 17:46  Güncelleme: 18:34
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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi'nin çocukların çok yönlü düşünme becerilerine katkı sağlamak amacıyla Güzelçamlı Mahallesi'nde düzenlediği ücretsiz satranç kursu başladı.

Kuşadası Belediyesi, kent merkezine uzak mahallelerde yaşayan çocukların da etkinliklere katılıp, sosyalleşebilmesini sağlamak amacıyla satranç kursu açtı. 9-13 yaş arası çocukların kayıt yaptırabildiği kurs Güzelçamlı Mahallesi'nde başladı. Çocuklarda çok yönlü düşünme becerisi ve konsantrasyonu geliştirip, hafızayı ve bilişsel işlevleri geliştiren satranç kursu, Kuşadası Belediyesi Güzelçamlı Ek Hizmet Binası'nda yer alan kütüphanede veriliyor.

Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri 16.00-18.00 saatleri arasında düzenlenen satranç kursu hakkında detaylı bilgi almak isteyenler Güvercin Masa'nınilgili telefonunu arayabiliyor.

Kaynak: ANKA

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