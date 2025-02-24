Kuşadası'nda Ukraynalı Savaş Mağdurlarının Hikayesini Anlatan 'Turist' Belgeseli Gösterildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuşadası'nda Ukraynalı Savaş Mağdurlarının Hikayesini Anlatan 'Turist' Belgeseli Gösterildi

Kuşadası Belediyesi ve Habitat Derneği iş birliğiyle açılan İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi'nde, savaşın acılarını yaşayan Ukraynalıların hikayesini anlatan 'Turist' belgeseli gösterimi yapıldı. Etkinlikte, savaş mağdurları duygularını paylaştı.

24.02.2025 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi tarafından Habitat Derneği iş birliğiyle açılan İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi, yönetmen Yavuz Pullukçu tarafından çekilen "Turist" isimli belgesel film gösterimine ev sahipliği yaptı. İlçede yaşayan Ukraynalı savaş mağduru Maria Sidenko'nun başından geçenleri anlatan film, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaşta 3 yıl geride kaldı. Savaş nedeniyle evlerini terk eden birçok Ukraynalı kadın, çocuklarıyla birlikte Kuşadası'na sığındı. Savaşın 3'üncü yılında, İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi'nde de Belediye'nin katkısıyla ilçede yaşayan Ukraynalılar tarafından bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, yönetmenliğini Yavuz Pullukçu'nun yaptığı 'Turist' isimli belgesel film gösterildi. Ukraynalı savaş mağduru Maria Sidenko'nun savaş başladıktan sonra memleketi Herson'dan ayrılması ve ilçeye yerleşmesinin hikayesini anlatan film salondakileri duygulandırdı.

Etkinlikten sonra bir konuşma yapan Kuşadası Kent Konseyi Yabancılar Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Olena Burgaç, "Biz Kuşadası'nda yaşayan Ukraynalılar olarak 3 yıldır acı çekiyoruz. Her gün Ukrayna'daki akrabalarımızı arayıp, nasıl olduklarını soruyoruz. Artık savaşın bitmesini istiyoruz" dedi.

Uzun süredir Kuşadası'nda yaşayan Ievgeniia Çağlar ise "Ben savaşta asker olan erkek kardeşimi kaybettim. Tanıdığım birçok insanın da yaşamını yitirme haberini aldım. Çok kötü ve üzücü bir süreçten geçiyoruz" diye konuştu.

Ukraynalı savaş mağduru Maria Sidenko da "Kuşadası'nda çocuğumla birlikte güven ve huzur içerisindeyiz. Kuşadalılar bizlere çok iyi davranıyor. Burada diğer Ukraynalılar ile birbirimize destek de oluyoruz. Ancak artık vatanımı çok özledim. Herson'a geri dönmek istiyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Belgesel, Kuşadası, Ukrayna, Güncel, turist, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Ukraynalı Savaş Mağdurlarının Hikayesini Anlatan 'Turist' Belgeseli Gösterildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:00 Gürsel Tekin seçimlerden önce istifa kararı almış: “HDP bakanlık alabilir“ dediğim için linç edildim Gürsel Tekin seçimlerden önce istifa kararı almış: "HDP bakanlık alabilir" dediğim için linç edildim
16:54 Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak İşte dev ihaleyi kazanan şirket Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak! İşte dev ihaleyi kazanan şirket
15:38 Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye
15:17 Trump’tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri
10:32 Dev derbiye saatler kaldı İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Dev derbiye saatler kaldı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
07:45 Kars Kağızman Belediyesi’ne kayyum atandı Kars Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı
07:24 AK Partili Şamil Tayyar’dan MKYK tepkisi AK Partili Şamil Tayyar'dan MKYK tepkisi
05:16 Trump’tan kritik karar Bir anda herkesi kapının önüne koydu Trump'tan kritik karar! Bir anda herkesi kapının önüne koydu
04:36 Kuzey Kore, yaptırımlar için harekete geçen 11 ülkeye meydan okudu Kuzey Kore, yaptırımlar için harekete geçen 11 ülkeye meydan okudu
02:46 Çocukların gözü önünde kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdü Çocukların gözü önünde kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdü
00:57 İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria’ya girdi İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria'ya girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 18:33:06. #1.12#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda Ukraynalı Savaş Mağdurlarının Hikayesini Anlatan 'Turist' Belgeseli Gösterildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.