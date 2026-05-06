Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ö'nün (40) Değirmendere Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.
Evde yapılan aramada 22 kilogram esrar, kenevir yetiştirilmesinde kullanılan düzenekler, 12 kök Hint keneviri, 200 kenevir tohumu ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan M.Ö'nün tutuklanması kararlaştırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?