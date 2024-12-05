Kuşadası\'nda Uyuşturucu Operasyonu

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.E.K'nin adresinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 110 gram ve 83 kök skunk, 5 gram kokain, 2 hassas terazi, esrar öğütme aleti, 1 iklimlendirme çadırı, 7 uyuşturucu imalinde kullanılan cihaz, 11 litre sıvı gübre, havalandırma hortumu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 500 lira, 200 avro ele geçirildi.

M.E.K. gözaltına alındı.