Kuşadası'nda Yeni Bebek Sahibi Ailelere 'Hoş Geldin' Ziyaretleri

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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni bebek sahibi olan ailelerin sevincine ortak olmak amacıyla gerçekleştiren "Hoş Geldin Bebek" ziyaretleri devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi ekipleri, "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında yapılan ziyaretlerle ilçede dünyaya gelen miniklere "Hoş geldin" diyor. Son altı yılda bin 71 hanenin kapısını çalarak anne-baba olmanın heyecanını yaşayan vatandaşların mutluluğuna ortak olan ekipler, ziyaretlerinde ebeveynlere Başkan Ömer Günel'in tebrik mesajı ile birlikte yeni doğan bebekler için özel olarak hazırlanan çantaları hediye ediyor.

İçerisinde battaniye, bebek şampuanı ve bezi, termometre, tırnak makası, biberon, emzik, ıslak mendil ve yenidoğan takımı gibi bebek bakımında ihtiyaç duyulan temel eşyaların bulunduğu çantalar aileler tarafından mutlulukla karşılanıyor.

Yıl boyunca devam eden projede son olarak Kadınlar Denizi, Türkmen ve İkiçeşmelik Mahalleleri'nde ikamet eden yeni bebek sahibi olan üç aile ziyaret edildi.