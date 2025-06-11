Kuşadası'nda Yeni Belediye Hizmet Kompleksi İnşaatı Başlıyor - Son Dakika
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Kuşadası'nda Yeni Belediye Hizmet Kompleksi İnşaatı Başlıyor

11.06.2025 13:29
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, şehirlerarası otobüs terminali alanında inşa edilecek yeni Belediye Hizmet Kompleksi'nin vatandaşlara daha çağdaş ve hızlı hizmet sunacağını açıkladı. Proje, tüm kamu hizmetlerini tek çatı altında toplayarak işlemleri kolaylaştırmayı amaçlıyor.

(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Yıllarca sadece konuşulan ama hayata geçirilemeyen sosyal donatı projelerini biz başlattık. Şimdi sırada halkımıza daha çağdaş, konforlu ve kaliteli hizmet sunacağımız belediye hizmet binamız var. Kısa süre içerisinde, şehirlerarası otobüs terminalinin bulunduğu alanda inşaata başlıyoruz" dedi.

Günel, ilçede kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha hızlı, kolay erişim imkanı sunmak amacıyla "Belediye Hizmet Kompleksi" projesinin çok yakında hayata geçirileceğini duyurdu. Proje, Kuşadası Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin bulunduğu alanda inşa edilecek.

Tüm kamu hizmetleri tek çatı altında buluşuyor

Belediyeye ait tüm hizmet birimlerinin yanı sıra çeşitli kamu kurumlarının da yer alacağı modern kompleks, vatandaşların işlemlerini tek bir merkezde hızlı ve kolay şekilde yapabilmesini sağlayacak. Proje, hem hizmet kalitesini artıracak hem de vatandaş odaklı belediyecilik anlayışına yeni bir boyut kazandıracak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Günel, şu ifadeleri kullandı:

"Kuşadası, uzun yıllardır beklediği ve hayalini kurduğu projelere tek tek kavuşmaya başladı. Kent Meydanı ve Toprak Saha gibi yıllarca sadece konuşulan ama hayata geçirilemeyen sosyal donatı projelerini biz başlattık. Şimdi sırada halkımıza daha çağdaş, konforlu ve kaliteli hizmet sunacağımız Belediye Hizmet Binamız var. Kısa süre içerisinde, şehirlerarası otobüs terminalinin bulunduğu alanda inşaata başlıyoruz."

Kompleksin yapılmasıyla şehirlerarası otobüs terminali taşınacak, böylece kent içi trafik önemli ölçüde rahatlayacak. Günel, bu projenin sadece bir bina değil, modern, ulaşılabilir ve halkla bütünleşen bir belediyecilik anlayışının yansıması olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Yeni Belediye Hizmet Kompleksi İnşaatı Başlıyor - Son Dakika

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