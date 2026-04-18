Kuşadası Belediyesi, Caferli Muhtarlık Binası'nı Hizmete Açtı

18.04.2026 09:14  Güncelleme: 10:35
Kuşadası Belediyesi, Caferli Mahallesi'nde yapımını tamamladığı yeni muhtarlık binasını törenle açtı. Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, yeni binanın hizmetlerin daha verimli ve modern bir ortamda sunulacağını belirtti.

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi tarafından Caferli Mahallesi 5412 Sokak üzerinde yapımı tamamlanan yeni muhtarlık binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, "Ömer Başkan'ın başlattığı bu projeyi kısa zamanda mahallemize kazandırdık. Yeni binada hizmetlerimiz daha verimli, modern ve rahat olacak" dedi.

Kuşadası Belediyesi, 5412 Sokak'ta yapımını tamamladığı muhtarlık binasını hizmete açtı. Açılışa, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Kuşadası Merkez Karakol Komutanı Teğmen İbrahim Kara, Belediye Başkan Yardımcıları Ayşegül Dağlı ve Seyfi Seyhan Suvari ile CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, ARYA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Turan ve yönetim ekibi, CHP gençlik kolları ile ilçe yönetimi, belediye birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

"Yakın zamanda Kirazlı Muhtarlığı'nı da yenileyeceğiz"

Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Başkan Ömer Günel'in selamların ileterek, "Caferli Mahallemizin muhtarlığının açılışını yaparken onurlu ve gururluyuz, Ömer Başkan'ın başlattığı bu projeyi kısa zamanda mahallemize kazandırdık. Ömer Başkanımıza teşekkürü borç bilirim. Yeni binada hizmetlerimiz daha verimli, modern ve rahat olacak. Yakın zamanda Kirazlı Muhtarlığımızı da yenileyeceğiz. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Caferli Mahalle Muhtarı İsmail Arı ise yeni hizmet binasının mahalle halkı için taşıdığı öneme dikkat çekti. Başkan Ömer Günel'in mahallelerine verdiği sözü tuttuğunu dile getiren Arı, "Ömer Başkan Caferli'ye güzel bir muhtarlık binası yakışıyor, yapacağız demişti. O da burada olsun çok isterdik. Buradan kendisine teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Caferli Mahallesi 5412 Sokak üzerinde faaliyete geçen yeni muhtarlık binası, vatandaşların resmi işlemlerini daha modern bir ortamda yapabilmesine imkan tanıyacak

Kaynak: ANKA

