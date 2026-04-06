Kuşadası Belediyesi'nin Yol Yenileme Çalışmaları, Değirmendere'de Devam Ediyor

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü yol yenileme çalışmalarına Değirmendere Mahallesi'nde devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3525 ve 3544'üncü sokaklardan sonra şimdi de 3527'nci Sokağı kilit parke taşıyla kaplıyor.

Kuşadası Belediyesi'nin yatırımları sayesinde alt ve üstyapıyla ilgili köklü sorunları çözüme kavuşan Değirmendere Mahallesi'nde yol yapım çalışmaları hız kesmiyor. Bu kapsamda 3525 ve 3544'üncü sokaklarda yol yapım çalışmalarını tamamlayan ekipler, şimdi de 3527'nci Sokak'ta kilit parke taşı imalatı gerçekleştiriyor.

Kısa sürede tamamlanacak çalışmanın ardından bölge, bin 500 metrekare daha yeni yola kavuşacak.

Yol yapım çalışmalarını memnuniyetle karşılayan mahalle sakinleri, belediye ekiplerine teşekkür etti.