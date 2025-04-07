Kuşadası'ndaki Deniz Ticaret Tarihi Müzesi Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika
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Kuşadası'ndaki Deniz Ticaret Tarihi Müzesi Büyük İlgi Görüyor

Kuşadası'ndaki Türkiye'nin ilk deniz ticaret tarihi müzesi, 6 bin 937 ziyaretçiyle Ramazan Bayramı'nda yoğun ilgi gördü. 2024 sonunda açılan müze, deniz yaşamı ve ticaret tarihi üzerine zengin koleksiyonlar sunuyor.

07.04.2025 16:38  Güncelleme: 17:54
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(AYDIN) - Kuşadası'ndaki Türkiye'nin ilk deniz ticaret tarihi müzesi, kapılarını açtığı günden bu yana büyük ilgi görüyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Güvercinada Kalesi'nde yer alan Deniz Ticaret Tarihi Müzesi, kruvaziyer yolcuları ile kenti günübirlik ziyaret eden yerli ve yabancı konuklar tarafından da büyük ilgiyle karşılanıyor. Bu kapsamda müzeyi bayramda 6 bin 937 kişi ziyaret etti.

Kuşadası Belediyesi tarafından 2024 yılının son günlerinde Güvercinada Kalesi'nde ziyarete açılan Deniz Ticaret Tarihi Müzesi'ni, 3 buçuk ayda toplam 20 bin 858 kişi ziyaret etti.

Müze, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca 207'si Kuşadası'nda ikamet eden Adalı Kart sahipleri olmak üzere toplam 6 bin 937 kişiyi ağırladı.

Belediye Başkanı Ömer Günel ile koleksiyoner Haluk Perk arasında imzalanan protokolle 2024 yılı sonunda kurulan Deniz Ticaret Tarihi Müzesi "Deniz yaşamı", "Balıkçılık", "Ticari mallar", "Anforalar", "El kantarları ve ağırlıkları", "Cep terazileri" ve "Sikkeler" bölümlerinden oluşuyor. Müzede, Roma döneminden Osmanlı'ya kadar geniş bir tarihi döneme ilişkin eserlerin yer aldığı koleksiyonlar sergileniyor.

Eserlerin konularına göre kronolojik olarak aynı vitrinde sergilendiği müzede el kantarları ve ağırlıkları koleksiyonu, dünyanın en zengin el kantarı ve ağırlıkları koleksiyonu olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'ndaki Deniz Ticaret Tarihi Müzesi Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika

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