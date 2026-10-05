Kuşadası'ndaki pazarda çıkan yangında patlamalar yaşandı, 3 saatte söndürüldü - Son Dakika
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Kuşadası'ndaki pazarda çıkan yangında patlamalar yaşandı, 3 saatte söndürüldü

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Kuşadası\'ndaki pazarda çıkan yangında patlamalar yaşandı, 3 saatte söndürüldü
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Kuşadası Davutlar Mahallesi'ndeki Aykuştur Pazarı'nda çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Tüpler nedeniyle patlamaların yaşandığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken çok sayıda dükkan kullanılamaz hale geldi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde içinde iş yerleri bulunan Aykuştur Pazarı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Pazardaki çok sayıda dükkan kullanılamaz hale geldi.

Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nde bulunan Aykuştur Pazarı'nda saat 08.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede pazardaki dükkanları sararken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Dükkanlardaki tüpler nedeniyle patlamaların da yaşandığı yangın, itfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında pazarda büyük çapta hasar oluştu.

Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik pazar yerine gidip, incelemelerde bulundu.

Pazar yerinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA
KuşadasıİtfaiyeGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'ndaki pazarda çıkan yangında patlamalar yaşandı, 3 saatte söndürüldü - Son Dakika
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