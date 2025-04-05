Kuşadası'ndan Ekrem İmamoğlu'na 5 Bin 651 Mektup Destek

(AYDIN) - CHP Kuşadası İlçe Örgütü ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in öncülüğünde Ekrem İmamoğlu'na destek ve moral taşımak için başlatılan kampanyada 5 bin 651 mektup kaleme alındı.

Kuşadası'nda 5 bin 651 mektup, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek ve moral taşımak üzere yazıldı.

Kampanyaya genç, yaşlı, kadın ve erkek binlerce ilçeli katıldı. Kurulan stantlarda duygusal anlar yaşanırken, birçok yurttaş da mektuplarını gözyaşlarıyla teslim etti.

Toplanan mektuplar, CHP Kuşadası İlçe Örgütü tarafından PTT aracılığıyla Ekrem İmamoğlu'na ulaştırılmak üzere postaya verildi.

Tüm Kuşadalıları, Ekrem İmamoğlu için başlatılan mektup ve imza kampanyasına destek olmaya davet eden CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, "Ülkemizin karanlıktan ve diktatörlükten kurtulabilmesi için mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" dedi.

Kampanyayı değerlendiren Başkan Günel ise "Bu mektuplar sadece birer kağıt değil, Kuşadası halkının yüreğinden çıkan, adalete susamış bir milletin sesidir. Sayın Ekrem İmamoğlu yalnız değildir. Umut, dayanışma ve demokrasi kazanacaktır" diye konuştu.