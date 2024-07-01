Kuşadası Plajında Güneş Şemsiyeleri Vandalizme Uğradı

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(AYDIN) - Vandallar, Kuşadası Belediyesi tarafından vatandaşların ücretsiz kullanımı için plaja yerleştirilen güneş şemsiyelerini tahrip etti.

Kuşadası'nda son dönemde parklar ve yeşil alanlar başta olmak üzere kamusal alanlara yönelik gerçekleştirilen saldırılara bir yenisi daha eklendi. Önceki gün İkiçeşmelik Mahallesi'nde bulunan Cafer Kotan Yaşam Parkı'nın kameriyelerinin tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmesinin ardından bu kez de Marina Halk Plajı'na yerleştirilen hasır güneş şemsiyeleri yerlerinden sökülerek tahrip edildi.

Kuşadası Belediyesi yetkilileri, hukuki olarak konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.