Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği Bolu Mengen Uluslararası Aşçılar Turizm ve Gastronomi Festivali\'ne Katıldı

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(BOLU) - Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği (KUPAD), Kuşadası Belediyesi'nin katkıları ile bu yıl 37'ncisi düzenlenen Bolu Mengen Uluslararası Aşçılar Turizm ve Gastronomi Festivali'ne katıldı. Kuşadası Sokak Festivali'ne de destek veren ekip, yaptığı yöresel yemeklerle etkinlikte dikkati çekti.

Bolu Mengen Belediyesi ve Türkiye Aşçılar Federasyonu'nun düzenlediği Bolu Mengen Uluslararası Aşçılar ve Turizm ve Gastronomi Festivali; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, Kıbrıs Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Japonya ve Macaristan Büyükelçileri, Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıkgöz, Masterchef yarışması jürisi Mehmet Yalçınkaya, geçen yıllar şampiyon olan Metin Yavuz ve Türkiye genelindeki aşçı dernekleri ve üyelerinin katılımıyla yapılan kortej yürüyüşü ile başladı.

Festivalde, Türkiye genelindeki aşçı derneklerinin üyeleri ve öğrencilerinin lezzetli yemekleri hazırlanan stantlarda Mengen halkına ikram edildi. KUPAD, fuarda kapsamında domates çorbası, kabak tatlısı ve incir uyutması ile görücüye çıktı.

Etkinlik hakkında açıklama yapan KUPAD Başkanı Aydın Sürer, "Aşçılığın başkenti Mengen'de tüm Türkiye'den gelen aşçıların katıldığı festivale Kuşadası'nı en iyi şekilde temsil etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Festivalde domates çorbası, incir uyutması, kabak tatlısı ikram ettik ve Mengen halkı tarafından büyük ilgi gördük. KUPAD olarak Bolu Mengen'de düzenlenen festivale gelmemizde bizlere destek veren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.