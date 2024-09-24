Kuşadası Sokak Festivali Bu Yıl Akdeniz Mutfağı Temasıyla Gerçekleşecek - Son Dakika
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Kuşadası Sokak Festivali Bu Yıl Akdeniz Mutfağı Temasıyla Gerçekleşecek

Kuşadası Sokak Festivali Bu Yıl Akdeniz Mutfağı Temasıyla Gerçekleşecek

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye'nin ilk tematik sokak festivali olan Kuşadası Sokak Festivali'nin bu yıl 11-13 Ekim tarihlerinde uluslararası katılımla düzenleneceğini açıkladı. Festivalde müzik, eğlence, sanat ve Akdeniz mutfağının lezzetleri bir araya gelecek.

24.09.2024 15:33  Güncelleme: 15:35
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(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye'nin ilk tematik sokak festivali olan Kuşadası Sokak Festivali'nin bu yıl 11-13 Ekim arasında uluslararası katılımla gerçekleşeceğini belirterek, "Kuşadası olarak bu yıl bir kez daha 'lezzet, eğlence, müzik ve sanat sokakta' diyeceğiz" dedi.

Kuşadası, üçüncü kez Sokak Festivali coşkusunu yaşamaya hazırlanıyor. Belediye ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde, Ayhan Sicimoğlu'nun desteğiyle ilk kez 2022 yılında düzenlenen festival, bu yıl da 'Lezzet Sokakta', 'Eğlence Sokakta', 'Müzik Sokakta' ve 'Sanat Sokakta' başlıklarında gerçekleşecek.

Gastronomi, kültür, sanat ve eğlenceyi 'sokak' konsepti ile birleştiren festivalin bu yılki teması, Akdeniz mutfağı olacak. Tema kapsamında farklı ülkelerden gelecek ünlü şefleri ve sanatçıları ağırlayacak festival, katılımcılarına Akdeniz mutfağının en özel lezzetlerini tatma fırsatı sunacak. Sokak sanatçılarının sergileyeceği performanslarla renklenecek olan festival, 3 gün boyunca birbirinden renkli etkinliklerin adresi olacak.

Belediye Başkanı Ömer Günel, kentin kalbinin bir kez daha sokakta atacağını belirterek, "Sokaklarımız 3 gün boyunca yine cıvıl cıvıl olacak. Bu yıl üçüncü kez sanat, müzik, eğlence ve lezzet sokağa taşacak. Hemşehrilerimiz ve konuklarımız ile birlikte harika birkaç gün geçireceğiz" dedi.

Altın Güvercin heyecanı 2025'te tekrar yaşanacak

Festivalin geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da sponsor desteği ile gerçekleşeceğinin altını çizen Başkan Ömer Günel, Altın Güvercin Beste Yarışması'na ise yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bu yıl için ara verdiklerini belirtti. Günel, "Kentimizle özdeşleşmiş önemli bir organizasyon olan Altın Güvercini Beste Yarışması'nı yarım yamalak yapmaktansa bu yıl için bir ara vermenin uygun olacağını düşündük. Önümüzdeki yıla ilişkin kolları şimdiden sıvadık. Altın Güvercin'i kesintiye uğratmadan kentimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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