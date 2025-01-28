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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kuşadası Tenis Kulübü, kapılarını açtı. Uluslararası standartlara sahip 5 korta ev sahipliği yapan kulüp, hizmete girdiği ilk günden itibaren vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Ayrıca kulüpte Adalı Kart sahiplerine yüzde 50 indirim uygulanıyor.

Kuşadası Tenis Kulübü hizmete açıldı. Kadınlar Denizi Mahallesi Kasım Yaman Caddesi'nde 6 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen tesis, uluslararası standartlara sahip gece aydınlatmalı 4 tenis kortu ve 1 antrenman kortu ile kapılarını açtığı ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü.

Tenis kortlarının yanı sıra spor alanı ve aletleri, çocuk oyun grubu, yürüyüş yolları, kafeterya, seyirci tribünleri ve 900 metrekarelik yeşil alanı ile Kuşadası Tenis Kulübü, sporseverlerden tam not aldı.

Tenise yeni başlamak isteyenlerin uzman antrenörler tarafından verilecek bireysel ve grup eğitimlerine de katılabileceği Kuşadası Tenis Kulübü'nde Adalı Kart sahiplerine yüzde 50 indirim uygulanıyor. 7'den 70'e tüm yaş grupların hitap eden Kuşadası Tenis Kulübü için Adamobil uygulaması veya 'kusadasiteniskortu.com' adresi üzerinden rezervasyon yaptırılabiliyor.