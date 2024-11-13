Kusayr'a Hava Saldırısı İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kusayr'a Hava Saldırısı İddiası

Humus'ta Kusayr ilçesine kimliği belirsiz uçaklar tarafından hava saldırısı gerçekleştirildi.

13.11.2024 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline bağlı Kusayr ilçesinde birden fazla noktaya, kimliği belirsiz savaş uçakları tarafından hava saldırısı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz hava araçları, Humus'un güney kırsalında yer alan Kusayr ilçesine yerel saatle 20.15 ile 20.30 arasında 3 saldırı düzenledi.

Saldırılarda, Şinşar yolunda mühimmat taşıyan bir araç, Kusayr'ın batı kırsalını Lübnan'a bağlayan Def Köprüsü ile Daba yol kontrol noktası hedef alındı.

Saldırı sonrasında şiddetli patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

Asi Nehri üzerinde bulunan Def Köprüsü'nün, Hizbullah tarafından Kusayr ile Lübnan'ın kuzeyi arasında askeri ve lojistik sevkiyat amacıyla kullanıldığı ifade ediliyor.

Esed rejimi, saldırıyı İsrail'in yaptığını iddia etti

Beşşar Esed rejiminin ajansı SANA, haberinde, İsrail güçlerinin Kusayr'ı hedef aldığını ileri sürdü.

Haberde ayrıca Suriye ordusunun hava savunma sistemlerinin "düşman hedeflere" karşılık verdiği iddia edildi.

Öte yandan saldırıya ilişkin İsrail tarafından şu ana kadar herhangi açıklama yapılmadı.

Humus ilinde Hizbullah ile İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Esed Rejimi, Esed Rejimi, Beşşar Esed, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kusayr'a Hava Saldırısı İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:42 Seçil Erzan’dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup: Arda Turan’ı suçladı, tahliyesini istedi Seçil Erzan'dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup: Arda Turan'ı suçladı, tahliyesini istedi
20:58 Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı
18:13 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
10:21 Prenses Diana’nın şoföründen yıllar sonra çok konuşulacak itiraf Prenses Diana'nın şoföründen yıllar sonra çok konuşulacak itiraf
10:01 Tarihi anlaşma ocak ayında: Galatasaray, Osimhen için her şeyi yapıyor Tarihi anlaşma ocak ayında: Galatasaray, Osimhen için her şeyi yapıyor
09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
09:43 İşte memur ve emekli zamları için en güçlü senaryolar İşte memur ve emekli zamları için en güçlü senaryolar
09:38 Altın fiyatları yeniden yükselme çabasında Altın fiyatları yeniden yükselme çabasında
09:37 Esenyurt’ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı Esenyurt'ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı
09:23 İki ünlü markanın balları sahte çıktı İki ünlü markanın balları sahte çıktı
09:20 Filistin’e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor Filistin'e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 23:09:28. #1.13#
SON DAKİKA: Kusayr'a Hava Saldırısı İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.