Kusayr'a Hava Saldırısı İddiası

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Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline bağlı Kusayr ilçesinde birden fazla noktaya, kimliği belirsiz savaş uçakları tarafından hava saldırısı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz hava araçları, Humus'un güney kırsalında yer alan Kusayr ilçesine yerel saatle 20.15 ile 20.30 arasında 3 saldırı düzenledi.

Saldırılarda, Şinşar yolunda mühimmat taşıyan bir araç, Kusayr'ın batı kırsalını Lübnan'a bağlayan Def Köprüsü ile Daba yol kontrol noktası hedef alındı.

Saldırı sonrasında şiddetli patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

Asi Nehri üzerinde bulunan Def Köprüsü'nün, Hizbullah tarafından Kusayr ile Lübnan'ın kuzeyi arasında askeri ve lojistik sevkiyat amacıyla kullanıldığı ifade ediliyor.

Esed rejimi, saldırıyı İsrail'in yaptığını iddia etti

Beşşar Esed rejiminin ajansı SANA, haberinde, İsrail güçlerinin Kusayr'ı hedef aldığını ileri sürdü.

Haberde ayrıca Suriye ordusunun hava savunma sistemlerinin "düşman hedeflere" karşılık verdiği iddia edildi.

Öte yandan saldırıya ilişkin İsrail tarafından şu ana kadar herhangi açıklama yapılmadı.

Humus ilinde Hizbullah ile İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.