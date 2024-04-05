Kuşcenneti Milli Parkı'nda Yavruların İlkbahar Göçü - Son Dakika
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Kuşcenneti Milli Parkı'nda Yavruların İlkbahar Göçü

Kuşcenneti Milli Parkı\'nda Yavruların İlkbahar Göçü

Balıkesir'in Bandırma ve Manyas ilçe sınırları içinde yer alan Kuşcenneti Milli Parkı, ilkbahar göç döneminde gelen ve kuluçkadan çıkan yavrularla rengarenk bir görüntüye büründü. Manyas Gölü kıyısında bulunan milli park, göçmen kuşların konaklama yerlerini korumak ve ziyaretçilerle buluşturmak amacıyla oluşturuldu. Göl ve milli park çevresindeki zengin su, 266 kuş türünün 105'inin her yıl bölgede kuluçkaya yatmasını sağlıyor. Kuşcenneti Milli Parkı, turizme de önemli katkılar sağlıyor.

05.04.2024 11:17
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Balıkesir'in Bandırma ve Manyas ilçe sınırları içinde göl kıyısında yer alan Kuşcenneti Milli Parkı, ilkbahar göç döneminde gelen ve kuluçkadan çıkan yavrularla rengarenk oldu.

İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji Kürsüsü Başkanı Curt Kosswick ve eşi Leonore Kosswick tarafından 1938'de keşfedilen Kuşcenneti Milli Parkı bölgesinin sınırları, 2005 yılında 64 hektardan 17 bin 58 hektara çıkarıldı.

Manyas Gölü kıyısındaki göçmen kuşların konaklama yerlerini korumak, zengin kuş çeşitlerini ve güzel manzarayı ziyaretçilerle buluşturmak amacıyla oluşturulan Kuşcenneti Milli Parkı, 1976 yılında Avrupa Konseyince, tabiatın en iyi korunduğu yerlere verilen "A Sınıfı Diploma" ile ödüllendirildi.

Türkiye'nin "sulak alanların korunması sözleşmesi" olan RAMSAR'ı onaylamasıyla milli park ve Manyas Gölü, RAMSAR alanları listesine dahil edildi.

Göl ve milli park çevresinde bulunan plankton açısından zengin su, yabani hayatın çeşitliliğini sağlıyor. 266 kuş türünün 105'i her yıl düzenli olarak bölgede kuluçkaya yatıyor.

Kuşcenneti'nde, su kuşu yuvalama alanlarının uzaktan izlenmesini sağlayan kamera sistemi bulunuyor. Bölgede tepeli pelikan, karabatak, küçük karabatak, gece balıkçılı, alaca balıkçıl, gri balıkçıl, küçük ak balıkçıl, çeltikçi, kaşıkçı, bıyıklı sumru ve tepeli batağan gibi kuş türleri üremeye devam ediyor.

Dünyanın eski yerleşim yerlerinden Daskyleion Antik Kenti'ni de kapsayan milli park, her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

"Milli parkımızın turizme katkısı oldukça fazla"

Kuşcenneti Milli Parkı Şefi Ayşegül Coşkun Akpulat, AA muhabirine, kış aylarının ardından kuşların hem üreme hem de göç dönemine girdiğini söyledi.

Bölgede popülasyonun arttığını belirten Akpulat, şöyle konuştu:

"Popülasyon arttığı için buraya gelen vatandaşlarımız da keyifli şekilde onları izleyebiliyor. Kovid-19 öncesi dönemlere baktığımızda alan ziyaretçi sayımızın bu yılın başından itibaren arttığını görüyoruz. Ziyaretçiler kuş gözlem kulesinin yanı sıra yapımı yeni tamamlanan sergi salonumuzu gezebiliyor, kameraların canlı görüntülerini izleyebiliyor. Milli parkımızı okul döneminde öğretmenleriyle gelen öğrencilerimiz ücretsiz ziyaret edebiliyor. Buraya gelen öğrencilere kuşlar hakkında bilgiler veriyoruz."

Milli parkın, insanların doğayla buluşabileceği, rahat vakit geçirebileceği önemli lokasyonlardan biri olduğuna işaret eden Akpulat, "İnsanlar dinlenmek için de burayı tercih ediyor. Ayrıca burası kuş gözlemcileri için önemli bir lokasyondur. Özellikle yaz aylarında tatile giderken yakından geçen vatandaşlar burayı tercih ediyor. Milli parkımızın turizme katkısının oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Balıkesir, Manyas, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşcenneti Milli Parkı'nda Yavruların İlkbahar Göçü - Son Dakika

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