Kushner Belgesi Reddedildi

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün, Başkan Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ı konu edinen bir görüşmeyle ilgili ayrıntılı belgelerin Kongre tarafından incelenmesi talebini reddettiği bildirildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre Demokrat Kongre üyeleri, Tulsi Gabbard'ın yönetimindeki ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünden, Kushner'ın adının geçtiği görüşmeyle ilgili belgeleri görmek istedi.

Ancak kurum, bu talebe olumsuz yanıt verdi.

Haberde, "Gabbard'ın ofisi, 13 Şubat'ta Demokrat Kongre çalışanlarına gönderilen bir e-postada, bir şikayetin temelini oluşturan sansürsüz istihbarat bilgilerini, istihbaratın bazı kısımlarına ilişkin yürütme ayrıcalığı iddiası nedeniyle sağlayamadığını belirtti." ifadeleri kullanıldı.

Bazı kısımları gizlenen istihbarat bilgilerinin, Trump'ın damadı Kushner ve iki yabancı uyruklu kişi arasında geçen bir konuşma ile ilgili ayrıntıları içerdiği ileri sürülen haberde, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Trump yönetiminin üst düzey yetkilileri, Kushner hakkındaki iddiaların açıkça yanlış olduğunu söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermekten kaçındılar, bunun nedeni son derece hassas bir gözetleme yöntemini ifşa edebileceğiydi."

Haberde değerlendirmelerine yer verilen Ulusal Güvenlik Ajansı'nın eski genel danışmanı Glenn Gerstell, Kongre'de en gizli istihbarat bilgilerini görme yetkisine sahip Cumhuriyetçi ve Demokrat kongre üyelerinden oluşan "Sekizler Grubu"na (Gang of Eight) bilgi vermemek için yürütme ayrıcalığının nadiren bir gerekçe olarak kullanıldığını belirtti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, şikayetin bazı kısımlarının sansürlenmiş bir versiyonunu, aylarca bir kasada sakladıktan sonra bu ayın başında üst düzey istihbarat yetkililerine açıklamıştı.