Kushner, Rusya-Ukrayna sürecini zorlu buldu, yarın Moskova'da başarı umuyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve temsilcisi Jared Kushner, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakere sürecini "oldukça zor ve karmaşık" olarak nitelendirerek bu süreçte "teşviklere ve sağlam bir yapıya" ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Kushner, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sona erdirmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilen üçlü müzakerelerin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Müzakere sürecinde Rusya tarafının "daha fazla ilerleme görmek istediğini" kaydeden Kushner, "Liderler arasında büyük bir güven ya da yakınlık olmadığı çok açık." diyerek bir uzlaşma sağlamak için yol bulmayı hedeflediklerini söyledi.

İki ülke arasındaki şiddetli savaşın halen sürdüğüne dikkati çeken Kushner, "Bu durum ise hem çok duygusal hem de son derece karmaşık. Dolayısıyla işin oldukça çetrefilli olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Buna rağmen anlaşmaya varmak için gereken tüm unsurların mevcut olduğunu savunan Kushner, bu unsurların nasıl iyileştirileceğinin ve organize edileceğinin, doğru yapının ve yolun nasıl oluşturulacağının belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Kushner, "Bu tür anlaşmalar zaman alır. Abraham Anlaşmaları'nı (Abraham Accords) gerçekleştirmemiz üç buçuk yıl sürdü. ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) iki buçuk yıl aldı. Gazze'deki anlaşma ise bir yıl sürdü. Yani bu anlaşmalar oldukça zor ve karmaşık. Bunlar zorlu süreçlerdir." dedi.

Liderlerin "nihai kararı"

Kushner, "Doğru zaman geldiğinde liderlerin bir araya gelip süreci nihayete erdirmelerinin oldukça önemli olacağına inanıyorum. Çünkü nihai kararları verebilecek olanlar yalnızca liderlerdir." ifadesini kullandı.

Putin ve Zelenskiy ile liderlerin ekipleriyle yakın temaslarını sürdürdüklerini kaydeden Kushner, Ukrayna lideri ile birkaç gün içinde buluşacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Adeta yokuş yukarı dev bir kaya yuvarlamaya çalışıyoruz. Çok ama çok zorlu, bir o kadar da önemli bir çatışma bu. Oldukça yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu da hedefe ulaşma yolunda kritik bir adım olacak."

Avrupa için "konuşacak tek bir kişi" vurgusu

Kushner, "Rusya tarafının Avrupalı muhatapların müzakere sürecine dahil edilmesini henüz kabul edip etmediği" şeklindeki soruya, "Avrupa, kendi adına konuşacak tek bir kişiyi belirleyebilseydi, bu, Rusların onları müzakerelere dahil etmesini sağlamaktan daha büyük bir başarı olurdu." yanıtını verdi.

Witkoff ile birlikte bu konuda "Avrupalı meslektaşımızla gerçekten çok yakın bir çalışma yürüttüklerini" kaydeden Kushner, Avrupa'nın birbirinden çok farklı "kişilik, bakış açısı ve çıkarların bulunduğu" oldukça çeşitli bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

NATO ve Avrupa Birliğinin (AB), kıtayla ilişkilerde "oldukça güçlü iki temel sütunu oluşturduğunu" kaydeden Kushner, müzakere sürecine "E4" grubunu dahil ettiklerini, Norveç ve Finlandiya gibi pek çok farklı ülkeyle de temas halinde olduklarını söyledi.

Kushner, şunları kaydetti:

"Her iki taraf da savaşı sonlandırdıkları takdirde kendi güvenlik durumlarının ve karşı tarafın güvenlik durumunun nasıl şekilleneceğini bilmek istiyor. Umarım savaş sonrasında artık bir düşmandan söz etmeyiz. Ancak her halükarda o dönemdeki güvenlik yapısının nasıl olacağı netleşmeli. Bunu başarabilmek için Avrupalıların da masada olması gerekiyor. Bu, onların mutlaka dahil olmaları gereken bir tartışma."

NATO ve AB'nin bu süreçte "ayrılmaz bir parça" olduğunu kaydeden Kushner, "sağlam bir mutabakat sağlamak" istediklerini belirtti.

Yarın Moskova'da "başarı" beklentisi

Rusya tarafının "doğal olarak kendi arzuları ve korkuları" bulunduğunu kaydeden Kushner, "Ancak (Rusya tarafına) onlara, Avrupa'nın önerileri olumlu bir şekilde karşılayabilmesini istiyorlarsa gerilimi düşürmeye yönelik farklı adımlar atmaları ve başka öneriler de sunmaları gerektiğini belirttik. Gerçek şu ki taraflar arasında şu an hiçbir güven ortamı yok. Ne var ki bir şeyler açıkça işlemiyor." dedi.

İki ülke arasındaki "böylesi bir çatışmanın" ardından bu durumun "beklenebileceğini" kaydeden Kushner, bunun üstesinden gelebilmek için "teşviklere ve sağlam bir yapıya" ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Avrupa'nın halihazırda "son derece maliyetli, ölümcül ve korkunç savaşın beşinci yılını" deneyimlediğini kaydeden Kushner, bu durumu değiştirmek için çabaladıklarını belirtti. Kushner, bu süreçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sundukları "çözüm yaklaşımını" şöyle anlattı:

"Putin'e ve ekibine doğrudan birkaç kez, bu işi çözmenin tek yolunun onların da bizim yanımızda yer alması olduğunu ilettik. Sanırım bu öneriye sıcak bakıyorlar. Umuyorum ki yarın Moskova'da Steve (Witkoff) ile birlikte başarılı oluruz ve Başkan Putin de bu girişime onay verir. Eğer kendisi bunu kabul ederse o zaman önem taşıyan diğer konularda çok daha fazla ilerleme kaydedebileceğimizi düşünüyorum."