Kuşoğlu\'ndan \'mutlak butlan\' eleştirisi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik "mutlak butlan" kararına karşı kamuoyu oluşturulmadığını savundu. Kuşoğlu, "Kemal Bey'e 'mutlak butlancı' deniyor ama irade satın alınmış. CHP'yi birileri satın almak istemiş. O elin arkasında kimler var" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Tivi6'da katıldığı bir televizyon programında, CHP'nin 30. Olağan kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" krarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mahkemenin CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda "delegenin iradesinin sakatlandığına" yönelik karar verdiğini hatırlatan Kuşoğlu, "Bu ayrılan arkadaşlarımızdan, parti yöneticilerinden, o dönemin yöneticilerinden 'Mutlak butlan kararı yanlıştır. Biz delegeyi satın almadık, hiç öyle bir şey yapmadık. Hiç kimseye para vermedik, hiç para konuşulmadı' diyen duydunuz mu" diye sordu.

Kuşoğlu, "mutlak butlan kararına karşı hiçbir şey yapılmadığın kararın çıkmaması için kamuoyu oluşturulmadığını öne sürdü. "Sosyal medyaya, her şeye para harcandı, bu konu için para harcanmadı" diyen Kuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nu olumsuzlaştırmak için yapıldı bu harcamalar. Ama bu harcamalar, mutlak butlan kararı çıkmasın diye bir kamuoyu oluşsun, kamuoyu tepkisi olsun diye yapılmadı. Kimse mutlak butlan kararına karşı, mahkeme kararına karşı tepki göstermedi. Şimdi bazıları diyor ki: 'Her kongrede, her kurultayda bu tür olaylar olmuştur. İşte kalem verilir, eşantiyonlar verilir, paralar harcanır, yemekler yenir.' Ama dövizler, büyük meblağlar, büyük vaatler, 'işe alacağım senin çocuğunu, seni' gibi... Böyle insanların iradesini satın alma işi bu derece doz aşımına uğramadı. Doz aşımı var burada. Kurultay 18 oyla kaybedildi. Yani 10 oy Kemal Bey tarafında olsaydı, Kemal Bey kazanacaktı. Şimdi bu unutuluyor. Kemal Bey'e 'mutlak butlancı' deniyor, bilmem ne deniyor ama irade satın alınmış. CHP'yi birileri satın almak istemiş. O elin arkasında kimler var?"