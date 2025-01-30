Kuspan, Yılın Karelerini Seçti

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Kazakistan Parlamentosu Meclis Milletvekili ve Mevzuat ve Yargı Reformu Komitesi Üyesi Abzal Kuspan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti.

Kuspan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell, Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Katie McTiernan'ın "Azap yolu" karesini tercih eden Kuspan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut piş", "Spor" kategorisinde Cem Özdel'in "Dalgalar arasında" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise Himanshu Sharma'nın "Güneşi yutan deve" fotoğraflarını tercih etti.

Kuspan, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" fotoğrafını seçti.

AA karelerinin, dünyanın şu anda karşılaştığı Gazze ve Suriye'deki insani durumları etkili bir şekilde yansıtabildiğini belirten Kuspan, ayrıca insan hakları ve iklim değişikliği alanlarında başarılı karelerin olduğunu ifade etti.