Kusra'da Abluka 11. Günde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kusra'da Abluka 11. Günde

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Batı Şeria'da 3 Filistinli aileyi 11 gündür kuşatma altında tutuyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kusra beldesinde Filistinli 3 ailenin evlerine yönelik ablukası 11'inci gününde devam ediyor.

Kusra Belediye Başkanı Abdulazim el-Vadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldenin Ras el-Ayn bölgesinde bulunan 3 evin çevresindeki ablukanın tüm şiddetiyle sürdüğünü belirtti.

Vadi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin evlerin çevresindeki varlığını sürdürdüğünü, eş zamanlı olarak İsrail güçlerinin de bölgede konuşlandığını ve alanı "kapalı askeri bölge" ilan ettiğini aktardı.

Abluka altındaki Filistinli ailelerin hareket özgürlüğünün kısıtlandığına dikkati çeken Vadi, "Üç aile, devam eden abluka ve hareketlerinin kısıtlanması nedeniyle zor koşullarla karşı karşıya." dedi.

İsrail ordusunun 3 evden birinin kontrolünü elinde tuttuğunu ve burayı askeri kışlaya dönüştürmeye devam ettiğini belirten Vadi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin de abluka altında tuttukları evlerin çevresinde varlık göstermeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 9 Ağustos'tan bu yana Kusra'daki 3 Filistinli aileyi, evlerine giden yolları kapatarak ve ev sahiplerinin giriş çıkışlarını engelleyerek kuşatma altında tutuyor.

Ailelerin evlerini terk etmeye zorlanmalarından ve evlerine el konulmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kusra'da Abluka 11. Günde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2027 Hac kesin kayıtları bugün sona eriyor 2027 Hac kesin kayıtları bugün sona eriyor
Emekli maaşı ne kadar olmalı Vatandaş ısrarla sordu, Babacan rakam verdi Emekli maaşı ne kadar olmalı? Vatandaş ısrarla sordu, Babacan rakam verdi
Tire’de silah kazası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Tire'de silah kazası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Megakentte olaylı gece: Biri çenemden tuttu, diğeri öpmeye çalıştı Megakentte olaylı gece: Biri çenemden tuttu, diğeri öpmeye çalıştı
Onlarca aracın mora boyandığı olayda yeni gelişme Sorumlular tespit edildi Onlarca aracın mora boyandığı olayda yeni gelişme! Sorumlular tespit edildi
Faizler düşürülecek mi Piyasaları sarsan “köklü değişiklik“ iddiasına yanıt var Faizler düşürülecek mi? Piyasaları sarsan "köklü değişiklik" iddiasına yanıt var

11:03
Galatasaray’ın yeni yıldızı taraftarla vedalaştı
Galatasaray'ın yeni yıldızı taraftarla vedalaştı
10:30
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
10:20
Destekçileri, Alparslan Kuytul’un bindirildiği aracın önüne yattı
Destekçileri, Alparslan Kuytul'un bindirildiği aracın önüne yattı
09:39
İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar
İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar
09:14
Bakan Gürlek’ten “Kuytulcular“ operasyonuyla ilgili ilk açıklama 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar
Bakan Gürlek'ten "Kuytulcular" operasyonuyla ilgili ilk açıklama! 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar
08:48
Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi Görüntüler hayli vahim
Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 11:14:43. #7.12#
SON DAKİKA: Kusra'da Abluka 11. Günde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.