Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. Yıl Dönümü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. Yıl Dönümü

Kut\'ül Amare Zaferi\'nin 110. Yıl Dönümü
06.05.2026 00:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaali'de Kut'ül Amare Zaferi anma programıyla tarih ve merhamet vurgulandı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Kut'ül Amera Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlik, 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, törende yaptığı konuşmada, Kut'ül Amare Zaferi'nin yalnızca askeri başarı değil, aynı zamanda insanlık ve merhamet anlayışının da güçlü örneği olduğunu söyledi.

Aylar süren kuşatmanın ardından İngiliz kuvvetlerinin çaresiz kaldığını ve ordunun başındaki Charles Townshend'in on binlerce askeriyle Osmanlı ordusuna teslim olmak zorunda kaldığını hatırlatan Yüzücü, bu süreçte 3 bin İngiliz askerinin esir alındığını ve bunun dönemin en büyük toplu esir teslimlerinden biri olarak tarihe geçtiğini kaydetti.

Zaferin asıl anlamını belirleyen unsurun savaş sonrası sergilenen insani yaklaşım olduğuna işaret eden Yüzücü, "Ecdadımız zafer kazandığında bile insanlığından ödün vermemiştir. Malazgirt Meydan Muharebesi'nden İstanbul'un Fethi'ne, Çanakkale Savaşı'ndan Kut'ül Amare'ye kadar esir alınan askerlere kötü muamele edilmemiştir." dedi.

Yüzücü, Türk milletinin tarih boyunca adalet ve merhameti esas aldığını vurgulayarak, güçlüyken adaletli olmanın, kazandığında merhameti elden bırakmamak olduğunu ve Kut'ül Amare'nın insan kalabilmeyi öğrettiğini ifade etti.

Atatürk İlkokulu Türkçe öğretmeni Sebabattin Çaldaş, zaferin İngilizlere vurulan en büyük darbelerden biri olduğunu, bu zaferin İngiliz askeri tarihi açısından en büyük yenilgilerden biri kabul edildiğini söyledi.

Etkinlik kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, şiir dinletileri, konuşmalar ve çeşitli gösteriler yapıldı, resim sergisi açıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. Yıl Dönümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 00:37:41. #.0.5#
SON DAKİKA: Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. Yıl Dönümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.