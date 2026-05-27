Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'den Geleneksel Bayram Pazarı'na Ziyaret

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Gaybiefendi Mahallesi'nde kurulan Geleneksel Bayram Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bayram alışverişi için Gaybiefendi Mahallesi'nde kurulan Geleneksel Bayram Pazarı'na giden vatandaşlarla sohbet eden Kahveci; esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyerek bayram hazırlıklarının şehirde oluşturduğu hareketliliği yerinde takip etti.

Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma kültürünü güçlendiren önemli günler olduğunu ifade eden Kahveci, geleneksel pazar kültürünün yaşatılmasının esnaf ve toplumsal dayanışma açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Pazar alanındaki yoğun ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten Kahveci, vatandaşların huzurlu ve güzel bir bayram geçirebilmesi için belediye ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Samimi görüntülere sahne olan ziyaret programında Kahveci, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirerek tüm hemşehrilerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.