Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Hacı Mevlidi Programlarında Vatandaşlarla Buluştu

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Çalca ve Bahçelievler mahalle muhtarları tarafından düzenlenen "Hacı Mevlidi" programlarında vatandaşlar ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Çalca ve Bahçelievler mahallelerinde düzenlenen "Hacı Mevlidi" programlarına katıldı. İlk olarak Çalca Mahallesi Muhtarı Mustafa Esen'in düzenlediği programına katılan Başkan Eyüp Kahveci, Çalca Mahallesi Camii'nde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar ile sohbet etti. Daha sonra Bahçelievler Mahalle Muhtarı Ramazan Çatladan'ın ev sahipliğinde Alyans Düğün Salonu'nda düzenlenen Hacı Mevlidi programına katılan Kahveci, burada da vatandaşlar ile bir araya gelerek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.