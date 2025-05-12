Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Atatürkçü Düşünce Derneği'ni Ziyaret Etti

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kütahya Şubesi'ni ziyaret ederek, Şube Başkanı Osman Varol ve dernek yönetimi ile bir araya geldi.

Kahveci'nin ADD Kütahya Şubesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette, Cumhuriyetin temel değerleri, çağdaş eğitim anlayışı ve toplumsal dayanışmanın önemi vurgulandı. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin çalışmalarına destek vermeye devam edeceğini belirten Kahveci, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleri, bizlere geleceği aydınlatan bir yol haritası sunuyor. Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve yaşatmak, hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Şube Başkanı Varol da Kahveci'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek olarak toplumsal bilinç oluşturma ve Atatürk ilke ve inkılaplarını yaşatma konusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.