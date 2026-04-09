Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'den Polis Şehitliği ve Hava Şehitliği'ne Ziyaret

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Emniyet Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümünde Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen program kapsamında Polis Şehitliği ve Hava Şehitliği'ni ziyaret etti.

Emniyet Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Şehitliği ve Hava Şehitliği'ne ziyaret düzenlendi. Ziyarette, vatanın huzur ve güvenliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitler dualarla anıldı, kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Ziyarete katılan Kahveci, Türk Polis Teşkilatı'nın 181 yıllık köklü geçmişiyle ulusun huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu vurgulayarak, "Bu kutsal görev uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman polislerimize görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kütahya Valisi Musa Işın ve il protokolünün katılımıyla gerçekleşen program, duaların ardından sona erdi.