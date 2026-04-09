Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'den Kütahya Romanlar Derneği'ne Ziyaret

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Kütahya Romanlar Derneği'ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı Ali Erdoğan ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Kütahya Romanlar Derneği ziyaretinde Kahveci, Roman vatandaşların kent için ayrı bir değer taşıdığını ifade ederek, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutladı. Samimi sohbetlerin eşlik ettiği buluşmada birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapıldı.

Kahveci, "Roman kardeşlerimizin neşesi, samimiyeti ve hayata kattığı renk hepimiz için çok kıymetli. Bizler, bu şehrin her bir ferdini aynı gönül bağıyla kucaklayan büyük bir aileyiz. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirdikçe Kütahya'mız daha da güzelleşecek" ifadelerini kullandı.

Kütahya CHP İl Başkanı Tamer Yenikaya'nın da eşlik ettiği ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.