Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Hastaları Ziyaret Etti

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Ramazan Bayramı dolayısıyla hastanelerde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Ramazan Bayramı dolayısıyla il protokolü ile birlikte hastanelerde tedavi gören vatandaşların bayramını kutladı. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, Başkan Kahveci, hastalar ve yakınlarıyla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Vatandaşlarımızın yüzlerini güldürmek bizim sorumluluğumuz"

Ziyaret sırasında hastalara moral veren Kahveci, "Bugün burada hastalarımızın yanında olmak, onlara bir nebze de olsa moral vermek istedik. Bayram, sevdiklerimizle güzel ama unutmamalıyız ki hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımızın da yüzlerini güldürmek bizim sorumluluğumuz" dedi.

Hastane çalışanlarıyla da bayramlaşan Kahveci, "Bayram günlerinde de büyük bir özveriyle çalışan sağlık kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Onların emeği, toplumumuz için çok kıymetli" diye konuştu.