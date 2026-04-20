Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Niğde'de Düzenlenen Üst Düzey Diyalog Toplantısı'na Katıldı

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı kapsamında Niğde'de düzenlenen "Kentsel Yenilikçilik ve Yerel Liderlik" ile "Su Stresi Temelinde İklim Değişikliği Uyum Politikaları" konulu Üst Düzey Diyalog Toplantısı'na katıldı.

Niğde'de düzenlenen UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı kapsamında alanında uzman isimler ve farklı şehirlerden yerel yöneticiler bir araya geldi. Toplantıda şehirlerin sürdürülebilir gelişimi, iklim değişikliğine uyum süreçleri ve su kaynaklarının etkin yönetimi gibi önemli başlıklar ele alındı.

Kahveci de toplantı süresince gerçekleştirilen oturumlarda şehirlerin karşı karşıya olduğu çevresel sorunlara yönelik çözüm önerilerini yakından takip etti. Toplantıda, yerel yönetimler arasında deneyim aktarımı ve bilgi paylaşımı ön plana çıkarken, ortak akıl çerçevesinde geliştirilebilecek projeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Kahveci, bu tür platformların şehirlerin geleceğine yön verecek önemli kazanımlar sunduğunu belirterek; belediyenin çevre dostu, sürdürülebilir ve dirençli şehirler oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.