Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'den Kadın Kooperatifine Ziyaret

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Sivriler Konağı'nda faaliyet gösteren S.S. Frigg Kadınları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, S.S. Frigg Kadınları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne konuk oldu. Ziyarete Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Müdürü Mehmet Zenci ile belediye personeli de eşlik etti. Kooperatif Başkanı Seçil Kantar'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kahveci, üretim alanlarını gezerek, kooperatif üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede, kadın girişimciliğinin desteklenmesi, yerel üretimin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir iş birliklerinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Kadın emeğinin ekonomik hayatta daha görünür ve güçlü olması gerektiğini vurgulayan Başkan Kahveci, kooperatiflerin şehrin ekonomisine ve sosyal dayanışmaya önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Şehirdeki kadın kooperatiflerini desteklemeye devam edeceğini belirten Kahveci, belediyenin üretimden pazarlamaya kadar birçok alanda iş birliğine açık olduğunu dile getirdi.

Kooperatif Başkanı Seçil Kantar ise ziyaretinden ve desteklerinden dolayı Başkan Kahveci'ye teşekkür ederek, kadınların üretim gücüyle şehre değer katmayı sürdürdüklerini ifade etti.