Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, KÜSAD'ı Ziyaret Etti

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Kültür ve Sanat Derneği'ni (KÜSAD) ziyaret etti. Kahveci ziyarette, kültür ve sanat alanındaki çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan Kahveci, KÜSAD'ı ziyaret ederek, Dernek Başkanı Bayram Yıldız ve yönetimi ile bir araya geldi. Ziyarette KÜSAD'ın faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Kahveci, kültür ve sanatın şehrin kimliğini şekillendirmesindeki rolüne dikkati çekti.

KÜSAD'ın bugüne dek gerçekleştirdiği projeleri kutlayan Kahveci, sanatsal ve kültürel çalışmalara her zaman destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Yıldız da Kahveci'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KÜSAD'ın şehrin kültürel mirasını yaşatmak ve yeni kuşaklara aktarmak için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.