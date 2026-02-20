Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'den Mansur Yavaş'a Ziyaret - Son Dakika
Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'den Mansur Yavaş'a Ziyaret

20.02.2026 18:05  Güncelleme: 00:43
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret ederek yerel kalkınma, üretici destekleri ve sosyal belediyecilik konularında fikir alışverişinde bulundu.

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve beraberindeki heyet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, üreticinin desteklenmesine yönelik uygulamalar, yerel kalkınmayı güçlendirecek projeler, belediyeler arası bilgi ve tecrübe paylaşımı ile ortak yatırım alanları kapsamlı şekilde ele alındı. Ayrıca yerel üretimin katma değerinin artırılması ve sosyal belediyecilik anlayışının güçlendirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Tarih, kültür ve turizm eksenli hizmetlerin geliştirilmesi, Kütahya'nın sahip olduğu potansiyelin daha görünür hale getirilmesi ve ekonomik canlılığın artırılması amacıyla atılabilecek ortak adımlar da değerlendirilirken, şehirler arası dayanışmanın önemi vurgulandı.

Başkan Kahveci, Kütahya için değer üreten her iş birliğinin önemli olduğunu belirterek, şehrin geleceğine katkı sağlayacak çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mansur Yavaş, Eyüp Kahveci, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

