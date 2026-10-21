Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, TBB Başkan Vekili Ünlüce\'yi ziyaret etti

Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, TBB Başkan Vekili Ünlüce'yi ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, TBB Başkan Vekili seçilen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret ederek başarılar diledi. Görüşmede yerel yönetimlerin rolü, ortak proje imkanları ve TBB çalışmaları ele alındı; bilgi paylaşımının önemi vurgulandı.
(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, TBB Başkan Vekilliğine seçilen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi makamında ziyaret ederek, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.
Başkan Kahveci, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekilliğine seçilen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. Görüşmede; yerel yönetimlerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimde üstlendiği rol, şehirlerin ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı çalışmalar ve ortak proje imkanları ele alındı. TBB bünyesinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi, belediyeler arası bilgi ve tecrübe paylaşımının önemi vurgulandı.
Kahveci, Ünlüce'ye ev sahipliği ve paylaşımları için teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaret, karşılıklı iyi dilek temennileri ile sona erdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?