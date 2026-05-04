Kütahya Belediyesi ile Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği'nden Afet Farkındalığı Alanında İş Birliği Protokolü

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi ile Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği arasında afetlere hazırlık ve müdahale süreçlerinde toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği Başkanı ve Proje Koordinatörü Nimet Sarıkaya arasında "Afetlerde Kamu-STK İş Birliğini Güçlendirme Projesi" kapsamında protokol imzalandı. Törene, Dernek Üyesi Özlem Aşar da katıldı.

Protokol ile afet öncesi, sırası ve sonrasında kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında daha güçlü, hızlı ve etkin bir koordinasyon mekanizması kurulmasının hedeflendiği belirtildi. Dezavantajlı grupların afet süreçlerinde bilgiye erişiminin kolaylaştırılmasının, ihtiyaçlara hızlı ve doğru şekilde yanıt verilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Proje ile afet farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesinin, erişilebilir iletişim yöntemlerinin yaygınlaştırılmasının ve kriz anlarında doğru yönlendirme sağlanmasının planlandığı aktarıldı.

Kahveci, toplumun tüm kesimlerini kapsayan, erişilebilir ve güçlü bir iletişim ağı kurmanın büyük önem taşıdığını dile getirerek, protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.