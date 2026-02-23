Kütahya Belediyesi'nden 100. Yıl Sosyo-Kültür Merkezi'nde Ramazan Programı

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi tarafından 100. Yıl Sosyo- Kültür Merkezi'nde düzenlenen ramazan programı, konser, halk oyunları ve Hacivat-Karagöz gösterileriyle vatandaşları bir araya getirdi.

Kütahya Belediyesi tarafından birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda 100. Yıl Sosyo-Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını yansıtan görüntülere sahne oldu.

Programda Kültür ve Sanat Akademisi konseri, halk oyunları, masal anlatımları ve Hacivat-Karagöz gölge oyunu çocuklara ve yetişkinlere keyifli anlar yaşattı. Çocuk oyun etkinlikleriyle minikler eğlenirken, aileler ramazanın manevi ikliminde bir araya gelmenin mutluluğunu paylaştı.

Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin'in katılımıyla gerçekleşen programda vatandaşlar etkinlik alanını doldurdu.