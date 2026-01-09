Kütahya'da İmar Süreçlerinde Dijital Dönüşüm

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital İmar Yönetim Sistemi, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında kamuoyuna tanıtıldı.

Kütahya Belediyesi'nin imar ve ruhsat süreçlerinde dijital dönüşümü hedefleyen Dijital İmar Yönetim Sistemi, düzenlenen tanıtım ve bilgilendirme toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıya, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin yanı sıra belediye birim müdürleri, mimarlar, mühendisler, yapı denetim firmalarının temsilcileri ve Duru Bilişim Teknolojileri yetkilileri katıldı.

Yeni sistemle bütün işler dijital ortama taşındı

Toplantıda konuşan Başkan Eyüp Kahveci, çağdaş belediyeciliğin temelinde zaman yönetimi, şeffaflık, kaynakların etkin kullanımı ve vatandaşın hayatını kolaylaştırma anlayışının yer aldığını belirtti. Kahveci, Dijital İmar Yönetim Sistemi'nin bu anlayışın somut bir ürünü olduğunu vurguladı. İmar ve ruhsat süreçlerinde yaşanan evrak yükü, pafta çıktıları, ozalitler ve tekrar eden baskıların hem zaman kaybına hem de ciddi bir maliyet ve kağıt israfına yol açtığını belirten Kahveci, yeni sistemle birlikte bu sürecin tamamen dijital ortama taşındığını söyledi.

Online ve izlenebilir sistem

Yeni sistem ile ruhsat başvuruları, proje kontrolleri, eksik bildirimleri ve onay süreçlerinin tek bir platform üzerinden, online ve izlenebilir şekilde yürütüleceğini belirten Başkan Kahveci, yapı denetim firmaları, proje müellifleri ve belediye birimlerinin aynı dijital ekran üzerinden eş zamanlı çalışmasının süreçleri önemli ölçüde hızlandıracağını kaydetti. Konuşmasında çevre hassasiyetine dikkat çeken ve sistemin sağlıklı ve verimli bir şekilde işlemesinin tüm paydaşların katkısıyla mümkün olacağını belirten Kahveci, düzenlenen bilgilendirme ve eğitim toplantısının bu nedenle büyük önem taşıdığını vurguladı. Toplantının sonunda, Dijital İmar Yönetim Sistemi'nin hayata geçirilmesinde emeği geçen Duru Bilişim Teknolojileri yetkililerine ve belediye personeline teşekkür eden Kahveci, sistemin hayırlı olmasını diledi.